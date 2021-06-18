Уровень Амура у Хабаровска на 18 июня 2021 года

Отметка неблагоприятного явления на Амуре у Хабаровска – 450 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Уровень Амура у Хабаровска после затишья снова подрос. На 18 июня река «прибавила» четыре сантиметра и вскоре «подрастет» еще. В ближайшие дни у Хабаровска пройдет гребень паводка.

Сейчас гребень Амурского паводка идет по территории соседней ЕАО. Он смещается на участке между Ленинским и Нижнеспасским. Здесь уровень воды поднялся до десяти сантиметров за сутки.

- Прохождение гребня паводка у Хабаровска ожидается в ближайшие дни с отметкой до 390-400 сантиметров. Есть вероятность подтопления дорог, тропинок, подходов к дачным участкам, низменных мест на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, что отметка неблагоприятного явления на Амуре у Хабаровска - 450 сантиметров.

Остаются затопленными поймы рек Амур (до устья), Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен на глубину 0,1-1,9 метра.