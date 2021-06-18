Хабаровск получит дополнительные деньги на отлов бездомных животных

Отличить бездомную собаку можно по чипу на ухе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Хабаровска израсходовала все деньги, выделенные из бюджета края на отлов бездомных животных. Мэрия получила 7,6 миллиона рублей, но уже к концу мая деньги иссякли. В связи с этим городские власти попросили увеличить финансирование.

С бездомными животными работают по следующей схеме: зверей ловят, стерилизуют, вакцинируют и выпускают на волю. Отличить стерилизованную собаку можно по чипу на ухе.

- В данном случае представители министерства финансов заверили нас, что будут внесены необходимые уточнения и увеличено финансирование на исполнение данных полномочий на территории города Хабаровска. Этот процесс нельзя останавливать, - сказал Александр Бруско, депутат Законодательной думы Хабаровского края.