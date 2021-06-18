Коронавирус нашли у ребенка в детском лагере на Колыме

Коронавирус нашли в детском лагере «Северный Артек» в Магаданской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус нашли в детском лагере «Северный Артек» в Магаданской области. Ковид подхватила девочка, ее отправили в больницу. Часть детей, контактировавших с заболевшей, отправили на карантин. Нескольких ребят забрали родители.

Лагерь открылся 9 июня, в конце первой недели девочке из 11 отряда стало плохо. Ребенка отправили в инфекционный госпиталь в Магадан. Проведенные тесты показали наличие коронавирусной инфекции. В связи с этим в госпиталь отправили пятерых соседок по комнате заболевшего ребенка.

Весь 11 отряд изолировали на две недели. Не всех родителей устроил такой расклад - девять детей забрали домой. Остальные остались в лагере на карантине, они находятся под присмотром медсестер и педагогов. Сотрудники лагеря прошли вакцинацию и сдали тесты перед заездом. На детей данные меры не распространяются.

- Поручил со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех ребят перед лагерем. Расходы возьмет на себя область, - сообщил в своем Instagram Сергей Носов, губернатор Колымы.

В лагере усилен медицинский контроль, несколько раз в день проверяется состояние детей. Круглосуточно дежурят медсестры и врач.