Коронавирус в Хабаровском крае унес жизни троих человек

Больше всего заболевших в Хабаровске - ковид диагностирован у 79 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки (18 июня) коронавирусом в Хабаровском крае заболели 98 человек. Регион бьет очередной антирекорд по заболеваемости. Все зараженные находятся под присмотром врачей. Опасная инфекция унесла жизни троих человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - ковид диагностирован у 79 человек. Шесть случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Комсомольске, пять - в районе имени Лазо. В Бикинском и Охотском районах опасную инфекцию подхватили трое пациентов, по одному - в Верхнебуреинском и Вяземском районах.

- Справились с коронавирусом 78 пациентов за минувшие сутки. Десять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, столько же в тяжелом состоянии, - сообщили в региональном минздраве.

В регионе с начала пандемии ковид нашли у 53743 человек. Вылечились 51419 пациентов, лечение получают 1876 жителей края. Коронавирус унес жизни 448 человек.