Хабаровск ищет матросов для спасения людей

Зарплата выплачивается без задержек - от 20 до 22 тысяч рублей в месяц Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске открылся сезон отдыха у воды. Излюбленные места - базы отдыха, где можно (но не следует) искупаться в реке. В разгар сезона посты остались без спасателей - несколько человек уволились после получения первой зарплаты.

Спасательные посты открылись в районе базы отдыха «Дельфин», заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной. Работают они каждый день до 31 августа. Матросы-спасатели должны следить за порядком на пляжах, спасать утопающих и оказывать первую медицинскую помощь.

- Летом на постах в местах массового отдыха у воды по сменному графику дежурят 16 человек. Отбор кандидатов проходит заранее, чтобы люди смогли пройти специальный курс обучения. В этом году у нас много молодежи, но также пришли те, кто работает с нами уже несколько сезонов, - сказал Алексей Шабловский, начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ».

Соискателям предлагают график 2/2, время работы: с 10:00 до 20:00 часов. Зарплата без задержек - от 20 до 22 тысяч рублей в месяц, полный соцпакет. Матросам-спасателям выдают лодки, электромегафоны, круги, жилеты, кепки и сотовые телефоны.

Матросы-спасатели с начала сезона вытащили на берег женщину из Амура, шесть раз оказывали первую медпомощь людям. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Подробную информацию о том, как стать матросом-спасателем, можно узнать по адресу: улица Калинина, 63, МКУ «Центр проведения спасательных работ». Телефон 30-64-17.