Грузовик протаранил автобус с детьми в Хабаровском крае

Авария произошла на 63 километре трассы около 19:20 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автобус с детьми 18 июня попал в аварию в Хабаровском крае. ДТП случилось на трассе Лидога - Ванино. «Урал» на большой скорости врезался в автобус, в котором находились 27 человек, из них 25 - дети.

Авария произошла на 63 километре трассы около 19:20 часов. Грузовик мчал со стороны Комсомольска в направлении Хабаровска. Водитель тягача влетел в стоящий на дороге автобус Sang Yong.

- Пострадавших в ДТП не зарегистрировано. Дети направлялись из Советской Гавани в Хабаровск. Их отправили другим автобусом, - рассказали в региональном ГИБДД.

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии. Уточняется, что водитель грузовика был трезв.