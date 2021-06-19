На севере Хабаровского края отключили отопление

Всего в этом году отопление давали 442 котельных по краю Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился отопительный сезон. Последним районом, где отключили котельные, стал Аяно-Майский. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всего в этом году отопление давали 442 котельных по краю. Сейчас идет подготовка к новому сезону: предстоит отремонтировать около 68 километров тепловых сетей, 330 километров линий электропередачи и 57 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

– План работ выполнен на 28 процентов, они продолжатся до осени, – добавили в ведомстве.

Также отремонтируют 112 дизель-генераторов (вместо 105 в прошлом сезоне), 337,4 километра сетей электроснабжения (292 километра - в прошлом сезоне). В порядок приведут 46,1 километра водопроводных сетей (в прошлом году - 42,1 километра).

В крае к зиме готовы 32 котельных, 205 трансформаторных подстанций, порядка 1,4 километра канализации. Почти на 70 процентов завершена промывка и опрессовка тепломагистралей.