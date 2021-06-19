ЕГЭ по китайскому, французскому и биологии написали выпускники Хабаровского края

Экзамены сдавали порядка 2000 выпускников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выпускники Хабаровского края написали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. 847 человек сдавали письменный экзамен по английскому, пятеро - по китайскому и один человек - по французскому языкам. Биологию написали 1166 выпускников.

Результаты ЕГЭ по биологии придут не позднее 5 июля, письменной части экзамена по иностранным языкам - 7 июля. Апелляцию выпускники смогут подать в течение двух рабочих дней после ознакомления.

– Осталось всего два экзамена. 21-го и 22 июня выпускники продемонстрируют навыки устной речи на ЕГЭ по иностранным языкам, а 24-го и 25 июня пройдут последнее испытание – информатику и ИКТ. При этом впервые сдавать его будут на компьютерах, а не на бланках, как это было раньше, – сообщили в региональном министерстве образования и науки.