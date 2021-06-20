Число смертей от коронавируса растет в Хабаровском крае

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 летальных исхода, а число заболевших достигло 105 человек. Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае каждые сутки увеличивается количество заболевших и умерших от коронавируса. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 летальных исхода, а число заболевших достигло 105 человек. Выздоровевших – 76 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Хабаровске – 69, в Комсомольске – 17, в Охотском районе – 7. Напомним, из-за вспышки коронавируса, ограничен вылет в северные районы края.

Всего для лечения заболевших ковидом в крае развернуты 833 койки, свободно из которых 148.