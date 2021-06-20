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Здоровье20 июня 2021 6:44

Число смертей от коронавируса растет в Хабаровском крае

За прошедшие сутки – 3 летальных исхода
Олег ОРЛОВ
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За прошедшие сутки зарегистрировано 3 летальных исхода, а число заболевших достигло 105 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 летальных исхода, а число заболевших достигло 105 человек.

Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае каждые сутки увеличивается количество заболевших и умерших от коронавируса. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 летальных исхода, а число заболевших достигло 105 человек. Выздоровевших – 76 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Хабаровске – 69, в Комсомольске – 17, в Охотском районе – 7. Напомним, из-за вспышки коронавируса, ограничен вылет в северные районы края.

Всего для лечения заболевших ковидом в крае развернуты 833 койки, свободно из которых 148.