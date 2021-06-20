В селе Галкино Хабаровского района сгорел склад Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня, 20 июня, пожарные ликвидировали возгорание складского помещения по ул. Мира в селе Галкино Хабаровского района. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Установлено, что ЧП произошло в складском помещении, где хранились пиломатериалы. Из-за высокой температуры ангар из металлических конструкций сложился как карточный домик. Всего на ликвидации возгорания было задействовано 32 человека личного состава и 10 единиц техники.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.