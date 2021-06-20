В Амурске прошло празднование Дня города Фото: Правительство Хабаровского края

В Амурске отметили 63-летие со дня основания города. Юбилей также отметили жители села Маяк Нанайского района, которому исполнилось 100 лет. В честь знаменательных событий в населенных пунктах прошли праздничные мероприятия и концерты.

В Амурске праздник начался с чествования двух супружеских пар, проживших в браке 63 года и 50 лет, вручения паспортов юным жителям и премии главы города одаренным детям «Аистнок-2021».

Юные жители города порадовали творческими и показательными выступлениями. В концертной программе фестиваля «Станица» выступили ансамбли казачьей песни «Вольница» и русской песни «Амурская кадриль», детский образцовый фольклорный ансамбль «Росинки», а также коллективы из Комсомольска-на-Амуре, района имени Лазо и Вяземского района. Основные мероприятия прошли на Комсомольском проспекте.

В селе Маяк также состоялись праздничные мероприятия. Отличившихся жителей села наградил глава Николай Сафронов. После этого с концертами выступили хореографические и вокальные коллективы Нанайского района, Хабаровска и Хабаровского района. Завершилось празднование вечером большим фейерверком.