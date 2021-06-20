Погода 21 июня: в Хабаровске не будет дождя Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Легкий понедельник ждет хабаровчан. Днем будет до +25 градусов тепла. Ветер ожидается от 5 до 11 метров восточного направления.

В южных районах также сохранится теплая погода. Днем ожидается до +26 градусов. Ветер будет восточного направления от 4 до 9 метров.

Теплее всего сегодня в центральных районах Хабаровского края. Днем до +29 градусов. Ветер будет различных направлений от 2 до 9 метров в секунду.

- Ночью небольшой дождь пройдет в Охотском районе. В остальных районах северной части региона осадки не ожидаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Днем температура будет варьироваться от +10 до +28 градусов. Ветер ожидается восточных направлений от 3 до 12 метров.

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