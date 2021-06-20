Погода 21 июня: в Хабаровске не будет дождя
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Легкий понедельник ждет хабаровчан. Днем будет до +25 градусов тепла. Ветер ожидается от 5 до 11 метров восточного направления.
В южных районах также сохранится теплая погода. Днем ожидается до +26 градусов. Ветер будет восточного направления от 4 до 9 метров.
Теплее всего сегодня в центральных районах Хабаровского края. Днем до +29 градусов. Ветер будет различных направлений от 2 до 9 метров в секунду.
- Ночью небольшой дождь пройдет в Охотском районе. В остальных районах северной части региона осадки не ожидаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.
Днем температура будет варьироваться от +10 до +28 градусов. Ветер ожидается восточных направлений от 3 до 12 метров.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: