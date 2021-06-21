Автомобиль выиграла самая спортивная семья Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В минувшие выходные в Хабаровске завершился 27-й краевой фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых». В прошлом году из-за пандемии соревнования не проходили. Спортивные коллективы и семьи региона несколько дней соревновались в различных видах спорта. Так, например, 17 семей-участников показали свои таланты в баскетболе 3х3, волейболе, гиревом спорте, дартсе, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, перетягивании каната, шахматах, семейных стартах и стартах ГТО. По традиции, главный приз – автомобиль LADA Granta 2021.

- Радует массовость фестиваля, что на старт вышли более восьмисот представителей различных отраслей экономики и социальной сферы региона. В рамках фестиваля прошли старты по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это, безусловно, способствует формированию у населения края осознанной потребности в укреплении здоровья и здорового образа жизни, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Вручив ключи многодетной семье, Михаил Дегтярев первым совершил тест-драйв новенькой «Лады». В предыдущие годы победителем состязаний неоднократно становилась семья Стеценко.

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