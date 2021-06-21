Охотоморское побережье Хабаровского края начали готовить к зиме

«Северный завоз» начался в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

«Северный завоз» начался в Хабаровском крае. В отдаленные районы региона отправился первый танкер с тысячами тонн нефтепродуктов на борту. Сейчас судно стоит на рейде в порте Охотска. Здесь команда ждет хорошую погоду для продолжения работы.

Далее танкер отправится в Тугуро-Чумиканский район, куда будет доставлено 1,1 тысячи тонн топлива. Оставшиеся 500 тонн привезут в Аяно-Майском район. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Всего в северные районы региона в навигацию 2021 года планируется поставить 14,9 тысячи тонн угля и 20,9 тысячи тонн нефтепродуктов. На все это будет потрачено около 1,7 миллиарда рублей.

Отметим, что в мае на пункте перевалки в порту Советская Гавань был сформирован полный запас топлива — 4000 тонн угля и 97 тонн моторных масел. Из них 86 процентов погружено на речные баржи. Большую часть доставили в Николаевский район.