Хабаровские спасатели отправлены бороться с паводком в Амурскую область

На сборы представителям ведомства было дано два часа Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские спасатели будут бороться с паводком в Амурской области. Утром 21 июня туда были отправлены 44 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России и 11 единиц техники.

На сборы представителям ведомства было дано два часа. За это время со всем необходимым они прибыли к месту построения.

— Было проверено имущество и снаряжение группировки, в том числе плавательные средства, мотопомпы, шанцевый и аварийно-спасательный инструмент, экипировка, средства связи для выполнения задач по предназначению, — сообщил Вадим Рощин, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю .

После прибытия в зону бедствия спасатели распределятся по разным населенным пунктам для проведения аварийно-восстановительных работ и помощи населению.

На сегодняшний день затопленными остаются поймы рек Амур до устья, Уссури, Кур, Тунгуска, Нимелен. Возле Хабаровска уровень Амура постепенно идет на спад.