Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области из-за лесных пожаров

В Магаданской области с 14 мая начался пожароопасный сезон. Фото: пожарно-спасательный центр Магаданской области

В Магаданской области с 14 мая начался пожароопасный сезон. Из-за этого в Ягоднинском районе на 21-23 июня объявлено экстренное предупреждение. Специалисты прогнозируют высокую пожарную опасность IV класса.

- В Ягоднинском городском округе ожидается наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, - сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Напомним, что в регионе уже было зафиксировано четыре лесных пожаров на площади в 1 238 гектаров.