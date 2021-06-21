Уснувший за рулем водитель устроил ДТП в Хабаровске

Водители обеих машин отделались легким испугом Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Хабаровске. На улице Суворова около полуночи Toyota Prius вылетела на «встречку» и на полном ходу протаранила Toyota Belta. Как оказалось, 21-летний водитель уснул за рулем «приуса».

— Молодой человек не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota Belta, который продолжил бесконтрольное движение и врезался в световую опору, — рассказала Ольга Голубева, старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Водители обеих машин отделались легким испугом. Для пассажирок Belta все закончилось не так благополучно. Одна девушка будет проходить лечение дома – у нее рана на голове и травма колена, вторая госпитализирована. У пострадавшей сильно повреждена нога.