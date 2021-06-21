«У вас на все 48 часов»: чиновникам Хабаровского края дали двое суток на составление письма Путину

Земли отдали производителям, а систему так и оставили в ведомстве края Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На аппаратном совещании правительства Хабаровского края врио губернатора региона Михаил Дегтярев устроил взбучку своим подчиненным. Чиновники, отчитываясь о проделанной работе, заявили, что не выполнили данные им указания, связанные с мерами поддержки сельхозпроизводства.

Тема особенно остро встала после того, как 17 июня Дегтярев по видео пообщался с Владимиром Путиным. Глава государства тогда поднял вопрос о сокращении сельхозпроизводства, которое наблюдается на протяжении нескольких лет. Руководитель региона пояснил: всему виной запустение мелиоративной системы. Постройки датированы еще 70 — 80-ми годами прошлого века. Земли отдали производителям, а систему так и оставили в ведомстве края. При этом местные чиновники ей не занимались. Как итог, переувлажнение почв, которое и сказывается на конечном результате.

Ранее Дегтярев поручил краевому минсельхозу провести инвентаризацию инженерных сетей, начать их передачу сельхозпредприятиям и параллельно обращаться в Минсельхоз России за субсидиям. Но, как оказалось, краевые чиновники не смогли сегодня отчитаться перед главой края о выполнении поставленных задач.

— Принимайте меры. Слышали, что нужно сделать? Готово сегодня письмо на имя президента? Готова инвентаризация систем мелиорации? У вас на все 48 часов, — заявил им на это Михаил Дегтярев.

Теперь краевые парламентарии должны не только направить заявку в федеральный Минсельхоз, но и, согласно поручению Путина, написать ему письмо лично, так как глава государства выразил готовность дать соответствующие поручения федеральному правительству.