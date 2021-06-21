Жителя Хабаровского края осудили за сгущенку с коноплей

Мужчина нарвал конопли в одном из парков поселка Чегдомын Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровского края получил срок за попытку передать в колонию своему другу посылку, в которой была сгущенка с конопляным маслом. Его обвинили в попытке незаконного сбыта наркотических средств.

Мужчина нарвал конопли в одном из парков поселка Чегдомын, сделал из нее масло и решил передать на зону своему знакомому.

— Он приобрел в магазине одежду, продукты питания, в том числе и мягкий пакет сгущенного молока, куда поместил изготовленное им ранее наркотическое средство. Прибыв в полицию, пытался передать своему знакомому приобретенные им вещи и продукты питания вместе с наркотическим средством,— сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

План не сработал: при досмотре наркотик был обнаружен, а мужчину задержали. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима.