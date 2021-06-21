«Прямую линию» с чиновниками организовали для жителей Хабаровского края

Задать вопрос представителям можно с с 10.00 до 13.00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 июня все жители Хабаровского края могут задать волнующие их вопросы региональным чиновникам. Для них организована «Прямая линия» в режиме видеосвязи, а также прием звонков.

— «Прямая линия» организована с представителями территориальных общественных самоуправлений края, специалистами органов местного самоуправления, активными гражданами по вопросу предоставления итоговой отчетности по реализованным проектам ТОС и заполнения форм ежеквартальной отчетности, — сообщили в правительстве региона.

Такая форма общения позволяет людям лично обратиться к представителям интересующего направления власти.

КОНКРЕТНО

Задать вопрос представителям можно с с 10.00 до 13.00 по телефону: (4212) 30-16-28 и с 16.00 до 18.00 часов в режиме видеосвязи.

ВАЖНО

При прохождении регистрации на участие в «Прямой линии» потребуется указать свои ФИО, адрес и контакты.