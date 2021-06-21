Хабаровские военные борются за место на Армейских международных играх-2021

Открытие всеармейского этапа конкурса состоялось под Хабаровском Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Хабаровские военные стали претендентами на то, чтобы представить Россию на играх «АрМИ-2021». Они участвуют в отборочном конкурсе «Аварийный район», где в первый день соревнований успели доказать свое преимущество.

Открытие всеармейского этапа конкурса состоялось под Хабаровском. Победитель получил право представить страну на играх в рамках Международного военно-технического форума.

— 120 человек в составе 8 команд, представляющие 12 Главное управление, Тихоокеанский и Северный флота, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, МЧС России и Госкорпорацию «РОСАТОМ» вступили в борьбу за звание лучшего подразделения, — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Команда хабаровского соединения 12 Главного управления продемонстрировала лучшее время на этапе «Специальная полоса».

Игры «АрМИ-2021» будут проводиться с 22 по 28 августа 2021 года в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на объектах полигона «Алабино» и парка «Патриот».