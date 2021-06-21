Служебный пес перед выходом на пенсию раскрыл преступление под Хабаровском

Собака обозначила лаем 30-летнего ранее судимого жителя города Хабаровск Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Служебная собака по кличке Торренс раскрыла юбилейное для себя, 90-е преступление. Четвероногий полицейский за считанные минуты нашел вора, который обокрал дом жителя в селе Мирное.

Мужчина обратился в полицию, сообщив, что у него похитили два телевизора, ноутбука и сотовых телефона. Прибывшие на место полицейские вместе с Торренсом прочесали округу и задержали подозреваемого.

— Собака обозначила лаем 30-летнего ранее судимого жителя города Хабаровск, который не успел далеко скрыться. Похищенное имущество фигурант спрятал рядом с домом потерпевшего за гаражом и планировал в дальнейшем продать, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас мужчина взят под стражу, а Торренс готовится, спустя четыре года службы в полиции, уйти на пенсию. Ему уже готовится смена — годовалая немецкая овчарка по кличке Зевс.