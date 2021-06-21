Огромную теплицу для 1 миллиона деревьев построили в Хабаровском крае

Огромная теплица позволит быстро взращивать молодые деревья Фото: Правительство Хабаровского края

Теплицу площадью в 600 квадратных метров открыли в Кербинском соном хозяйстве Хабаровского края. Там будет посажен 1 миллион сеянцев хвойных деревьев. Семена заготавливают по всему региону.

Огромная теплица позволит быстро взращивать молодые деревья и засаживать ими участки территорий, пострадавших от лесных пожаров.

– Количество желающих взять у нас сеянцы продолжает расти. Поэтому в этом году мы построили еще одну теплицу, причем ускоренными темпами – буквально за полтора месяца, – рассказал Александр Константинов, исполняющий обязанности руководителя КГАУ «Кербинское лесное хозяйство».

В новой теплице будут выращивать корейский кедр и лиственницу. Посадочный материал готовят в 17 питомниках, среди которых есть и частные, и краевые.

Сейчас на базе краевых учреждениях в регионе уже работают 54 теплицы общей площадью более 2,7 гектара.