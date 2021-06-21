Максимальный балл по ЕГЭ получили еще 16 школьников Хабаровского края

Всего в прошедшем госэкзамене приняли участие около 4068 выпускников Фото: Правительство Хабаровского края

ЕГЭ по русскому стало одним из самых масштабных. Всего в прошедшем госэкзамене приняли участие около 4068 выпускников. Для того, чтобы гарантировать сохранность их здоровья, экзамен проходил на протяжении двух дней – 3-го и 4-го июня. Во время испытания, также сохранялась социальная дистанция.

По результатам экзамена теми, кто получили высшие баллы, стали 11 школьников из Хабаровска, трое - из Комсомольска-на-Амуре, по одному - из Вяземского и Верхнебуреинского районов. Также те ученики, которые не согласны со своими баллами, смогут подать апелляцию. Ее будут принимать 22-го и 23-го июня. Все участники госэкзамена могут узнать свои результаты на официальном портале ЕГЭ.

- Для приобретения аттестата о среднем общем образовании нужно осилить минимальный порог в 24 балла, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Напомним, что помимо русского языка уже готовы результаты экзаменов по таким предметам, как химия, география и литература. Выпускники, которые смогли заработать больше 94 баллов, будут вознаграждены премией имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.

Кристина СМЫЧКОВА