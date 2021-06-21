Бурейская ГЭС сбрасывает воду. Фото: пресс-служба Бурейской ГЭС.

Еще в конце прошлой недели на Бурейской ГЭС открыли пять затворов поверхностного эксплуатационного водосброса. Это связано с созданием дополнительного противопаводковой емкости. Как отмечает пресс-служба Бурейской ГЭС, с предложением о переходе в новый режим работы выступило правительство Хабаровского края.

- Новый режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений и не скажется негативным образом на паводковой ситуации в бассейне реки Амур, - уверили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Бурейской ГЭС.

Стоит отметить, что устье реки Буреи расположено ниже по течению Амура. Оно в 270 км от Благовещенска Амурской области. Следовательно, сбросные расходы Буреи не влияют на гидрологический режим в районе столицы Амурской области. Однако слабое влияние сбросы оказывают на уровень Амура от устья до Хабаровска.

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