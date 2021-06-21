Погода 22 июня: в Хабаровске до +29 градусов

Температура воздуха ночью будет около +14 Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Хабаровском крае установилась жаркая погода. Во вторник, 22 июня, воздух в столице региона прогреется до +29 градусов. Об этом рассказали в краевом главке МЧС РФ.

Температура воздуха ночью будет около +14 градусов. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края также будет ясная и солнечная погода. Днем до +28 градусов, а ночью от +7 до +12. Скорость южного ветра составит 4-9 метров в секунду. Жителям центральных и северных районов стоит захватить с собой зонты. Там возможны кратковременные дожди.

На юге региона днем ожидается от +23 до +30 градусов, ночью от +6 до +15. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. В северной части края от +10 до +30 днём и от +4 до +13 в тёмное время суток. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 13 метров в секунду.

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