95 свободных коек осталось для ковид-больных в Хабаровском рае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае число заболевших коронавирусом за сутки вновь перевалило за сотню. По данным оперативного штаба, 21 июня в регионе было зафиксировано 102 новых случая заболевания (два из них в районах края). 62 человека выздоровели, двое погибли.

На лечении в больницах региона находятся 833 пациента, а краевое правительство сообщает, что свободных мест осталось только 95.

Среди пациентов, по данным регионального минздрава, 10 находятся в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае ковидом заразились 50 054 человека. Из них скончались 456.