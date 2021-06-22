В Хабаровске хотят создать несколько новых скверов

На Калинина,72 хотят установить памятник Чехову Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские общественники направили в городскую администрацию несколько проектов новых скверов. Меценаты готовы вложить собственные деньги в их создание.

Так, например, внимание членов общественной палаты привлекло знаменитое здание на Калинина, 72, которое было восстановлено буквально по бревнышку местным бизнесменом Валерием Хидировым. Он же теперь предлагает и облагородить территорию вокруг него: создать сквер и установить памятник Антону Чехову.

— Мы получим центр притяжения, где можно будет проводить Чеховские вечера, литературные встречи, награждения меценатов, так как Чехов сам был меценатом. Сейчас это место используется как стихийная стоянка, — рассказал Хидиров.

Ещё один сквер может появиться на пересечении улицы Волочаевской и Уссурийского бульвара. Это будет аллея славы погибших пожарных. А небольшой парк, посвященный знаменитым спортсменам региона, общественники хотят создать неподалеку от Дальневосточной Академией физической культуры.

Сейчас все проекты проходят этап согласования с городскими властями.

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