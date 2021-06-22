В Святую Троицу на кладбище в Хабаровском крае произошел пожар

Машина восстановлению не подлежит Фото: СОЦСЕТИ

На кладбище Николаевска произошел пожар. В День Святой Троицы, когда к местам захоронений своих близких направились толпы людей, там дотла выгорела машина.

Фото этого происшествия попало в Сеть. Многочисленные свидетели рассказали, что никто, к счастью, не пострадал. Однако машина УАЗик восстановлению не подлежит.

Людей также интересует, почему авто вообще оказалось на кладбищенской территории, так как там, якобы, в этот день из-за сильной загруженности, проезд для транспорта был закрыт.

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