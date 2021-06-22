Ребенка сбила иномарка во дворе дома в Хабаровском крае

У ребенка диагностирован перелом ноги Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Комсомольске-на-Амуре восьмилетний ребенок попал под колеса авто. Все произошло в обед во дворе одного из жилых домов микрорайона «Парус».

Школьник ехал там на велосипеде, когда в него врезалась машина. Прибывшие на место медики забрали его в больницу. У ребенка перелом ноги.

Как выяснилось, водитель «Тойоты» был трезв. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции, а прокуратура проводит проверку.

— Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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