Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев повторно вакцинировался

Михаил Дегтярев не считает нужным вводить обязательную вакцинацию в регионе Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев повторно привился от коронавируса. По его словам, так он решил обезопасить не только себя, но и тех, с кем он регулярно общается.

— Первый раз я прививался еще в прошлом году, в июле и в августе. По прошествии одиннадцати месяцев, количество антител в крови существенно снизилось, поэтому я решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день, — пояснил он.

При этом он считает, что такая мера как обязательная вакцинация хабаровчанам ни к чему.

— Не думаю, что нам нужно идти на такие меры. Люди в Хабаровском крае сознательные, и без всяких указаний сверху продолжат прививаться, — заявил Дегтярев.

Главврач третьей городской поликлиники Хабаровска Ольга Гусева отметила, что поставить прививку сейчас ни у кого не составит труда. Запись на нее максимум на три дня вперед.

Ежедневно в крае процедуру проходят от полутора до двух тысяч человек. Сейчас в регионе полностью провакцинированы более 110 тысяч жителей, а 28,5 тысяч уже получили первую дозу вакцины.

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