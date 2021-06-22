Гараж вместе со всем «добром» украли у жителя Хабаровского края Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

У жителя Комсомольска-на-Амуре украли гараж вместе со всем тем, что было внутри. Владелец был в шоке, увидев пустошь на том месте, где еще вчера стоял бокс.

— Накануне потерпевший вышел во двор и не обнаружил на месте своего гаража. Также заявитель добавил, что в металлическом контейнере находились два велосипеда, автозапчасти и инструменты. Общий ущерб похищенного составил порядка 120 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД Хабаровского края.

Найти пропажу не составило труда. Уже распиленный на части бокс и два велосипеда оказались на металлоприемной базе. «Велики» уцелели и их уже передали владельцу. А остальные вещи вернуть пока не удалось — их продал за копейки местный житель, который и организовал преступление. Оно не первое на его счету.

На допросе мужчина рассказал, что под видом владельца гаража нанял погрузчик. Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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