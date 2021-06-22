Авиационные ограничение на строительство домов могут изменить в Хабаровске

Фото: Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)

Росавиация недавним приказом определила приаэродромную зону аэропорта Хабаровск - Новый. Это территория, на которой нельзя строить здания определенной высоты, исходя из безопасности и комфорта людей. Однако возник казус: в приаэродромную зону вошло 70 процентов краевой столицы, так как аэропорт находится в черте города.

В приаэродромной зоне семь подзон, в каждой свои требования к этажности домов. Больше всего претензий к четвертой подзоне, где можно возвести максимум «десятиэтажку». Это сделано для того, чтобы не было помех для работы радиолокационного оборудования.

Под ограничения попали как минимум 22 жилых объекта, на которые выдано разрешение на строительство. Общая площадь - 402 тысячи «квадратов».

Решение: четвертую подзону предложено ликвидировать. Также предлагается внести изменения в Воздушный кодекс, согласно которым экспертные организации оценивали влияние проекта на авиабезопасность и выносили свой вердикт.

- Здесь я говорю с осторожностью. Зонирование вокруг аэропорт разрабатывается, исходя из требований безопасности и комфорта людей. Если мы для того, чтобы расширить площади застраиваемых территорий, все это поотменяем, то, во-первых, можем вызвать риски для аваиасообщения, а во-вторых - дома возведем, а люди будут мучаться от шума самолетов. Здесь принимать волевое решение не надо, - прокомментировал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

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