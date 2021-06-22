Мобильная связь появится на всех дальневосточных дорогах Фото: Сергей ПЯТКОВ

По программе к 2024 году связь появится на 100 процентах дальневосточных дорог. Об этом сообщил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Вопрос дорог и связи на Дальнем Востоке, заставляет государство и специалистов совершать подвиги и находить совершенно нетривиальные решения, чтобы обеспечить связанность населенных пунктов, - сказал Алексей Чекунков.

Министр отметил, что технологии беспроводной связи позволят ускорить решение вопроса.

Утверждение проекта запланировано на третий квартал 2021 года. Оценивается «Цифровая экономика» до 2024 года в 137,3 миллиардов рублей. В этом году в рамках нацпроекта на портале Госуслуги планируется запуск суперсервисов: Мое здоровье онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Трудовая миграция онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Утрата близкого человека». Вскоре на портале будет доступно 25 суперсервисов.

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