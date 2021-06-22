Еще один мобильный пункт вакцинации открылся в Хабаровске

На территории «Ерофей Арены» открывается третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

На территории «Ерофей Арены» открывается третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса. С 23 июня каждый желающий сможет поставить там прививку препаратом «Спутник V».

Никакой предварительной запись на инъекцию не требуется. Приходить в пункт можно со среды по воскресенье с 12 до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, что привиться от ковида можно также в «Уголке здоровья» в Сбербанке по адресу Пушкина, 54 (ПН-ПТ с 9:00 до 15:00, СБ с 10:00 до 14:00. ВС- выходной) и в ТЦ «Броско Молл» (ВТ-СР, ПТ-СБ с 14:00 до 20:00. ПН и ВС- выходные дни).

Записаться на прививку можно и в городских поликлиниках.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев повторно вакцинировался.

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