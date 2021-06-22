Преференциальные режимы помогут снизить стоимость жилья в Хабаровском крае - Юрий Трутнев
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Хабаровском крае подскочили цены на жилье. Стоимость квадратного метра варьируется от 78 до 180 тысяч рублей. Проблему планируют решить не только за счет увеличения объемов строительства, но и с помощью преференциальных режимов, таких, как территория опережающего развития (ТОР).
В ТОР планируют включить площадки, на которых появятся «Дальневосточные кварталы». Это районы, застроенные деревянными домкомплектами из местного сырья. Преференциальный режим позволит застройщику проще получить землю, построить инфраструктуру за счет госпрограмм и сэкономить на налогах.
- Наша задача, чтобы деньги, которые сэкономят строительные организации на налогах, на создании инфраструктуры, пошли не в прибыль компаниям, а снижение стоимости квадратного метра. Мы в ближайшее время этот механизм доработаем до конца, - резюмировал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.
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