Экс-главу городского фонда капремонта судили в Магаданской области

Когда Гизатуллина задержали, он не стал отрицать своей вины и предпочел сотрудничать со следствием Фото: Константин ИВШИН

Экс-главу фонда капремонта Колымы Гаптрашида Гизатуллина признали виновным в коммерческом подкупе.

Чиновник запросил 660 тысяч рублей от представителя подрядчика для того, чтобы заменить государственную экспертизу на негосударственную при оформлении проектно-сметной документации на капитальный ремонт трех многоквартирных домов в Магадане. Тот деньги передал, но в итоге схема оказалась раскрыта.

Когда Гизатуллина задержали, он не стал отрицать своей вины и предпочел сотрудничать со следствием. Так ему удалось избежать реального срока.

— Гизатуллину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

К деятельности, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных некоммерческих организациях, он также не сможет вернуться в течение последующих трёх лет.

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