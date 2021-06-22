ЕАО ждут подтопления с 30 июня

По прогнозам, вода подтопит 11 населенных пунктов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
30 июня в ЕАО может начаться паводок. Эксперты прогнозируют, что вода подтопит 11 населенных пунктов в разных районах региона.
По данным МЧС, в бассейнах верхнего Амура и Зеи выпала двухмесячная норма осадков. И сейчас эта вода устремилась по Амуру. Уровень подъема может составлять до четырех метров.
— Паводок затронет Октябрьский, Облученский, Ленинский и Смидовичскмй районы. Больше всего проблем может возникнуть у жителей сел Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Ленинское, Приамурский, имени Тельмана и других, — сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.
Ожидается, что 3 июля гребень паводка сместится в сторону Хабаровского края.
Чиновники должны в ближайшие время проинформировать население о возможной опасности, обследовать дамбы и, при необходимости, укрепить их.
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