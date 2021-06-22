Добычу золота в 26 тонн в год планируют поддерживать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе ближайшие четыре года планируют поддерживать добычу золота на уровне 25-26 тонн в год. По мнению властей, это получится за счет разработки новых месторождений и ввода в строй новых мощностей. Однако есть и проблемы, которые могут повлиять на достижение результата.

- По итогам 2020 года в Хабаровском крае удалось сохранить уровень экономики, при этом в металлургии рост составил 13 процентов, добыче угля - 53, на пять процентов подросло производство строительных материалов, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Поддерживать добычу золота на необходимом уровне помогут месторождения Перевальное и рудник Юбилейный. Также новые производственные мощности будут введены на месторождениях Малютка (2023 год), Кутын (2023 год), Дурмин (2025 год) и другие.

Также ожидаются поэтапный ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Балансовый запас - 5,5 миллиона тонн меди и 278 тонн золота. Увеличится и объем добычи олова - в 2024 году будет ввод Правоурмийского уколка. ЧТо касается угля, то к 2025 году планируется к добыче 15 миллионов тонн.

- Среди проблем: нет механизма урегулирования и использования двойной аренды лесных участков. Часто мы видим конфликты между лесопромышленниками и недропользовтаелями. Второе - существенные сроки по переводу земель лесного фонда из одной категории в другую. И третье - отсутствие возможности предоставления права пользования недрами единственному участнику аукциона на право пользования участком недр, - сказал Михаил Дегтярев врио губернатора Хабаровского края.

Он отметил, что предложения будут направлены в Минприроды РФ.

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