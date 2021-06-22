Пьяный дебош в суде устроил житель ЕАО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Еврейской автономной области местный житель заявился пьяным в зал суда и сорвал заседание.
Мужчина сначала просто начал вести себя вызывающе, то и дело получая замечания, а потом и вовсе решил, что на него не найдётся управы. Он принялся дебоширить.
— Законные требования судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения правил поведения в суде на мужчину не подействовали, в связи с чем, судебный пристав прибегнул к другим мерам, — сообщили в региональной ФССП.
Теперь мужчине предстоит выплатить штраф за своё поведение.
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