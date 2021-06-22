В Хабаровске благоустроят могилы участников Великой Отечественной войны

В Хабаровске благоустроят могилы участников ВОВ Фото: Администрация Хабаровска

Места захоронения участников Великой Отечественной войны благоустроят в Хабаровске. Под программу Социальная поддержка граждан на 2021 – 2025 годы» попали 95 могил людей, погибших на фронте.

Работы будут выполнены уже в этом году. Из бюджета на это выделено 348 тысяч рублей.

—В рамках контрактов поправляют могилы и памятники, подсыпают инертными материалами территорию возле могил, убирают мусор и растительность, поправляют намогильных надписи, красят ограду, — сообщили в пресс-службе хабаровской администрации.

Власти не будут сами выбирать захоронения для благоустройства. Заявление на получение услуги могут подать сторонние люди, будь то родственники, друзья или общественники. Они обязаны к нему обязательно приложить документы, подтверждающие принадлежность умершего к категории участника ВОВ или локальных войн.

КОНКРЕТНО

Заявки принимаются в управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 168, тел. 25-37-16.

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