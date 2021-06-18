В Хабаровске «Ростелеком» разогнал интернет до 200 Мбит/с бесплатно Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» увеличил скорость интернета до 200 Мбит/с для действующих абонентов, подключенных по технологии GPON, в Хабаровске. Стоимость услуг связи при этом осталась прежней.

Бесплатное ускорение коснулось 24 тысячи клиентов, проживающих в городе. Скорость доступа для действующих абонентов выросла в среднем в два раза без изменения тарифного плана и суммы ежемесячного платежа. Подключение на максимальной скорости доступно для жителей Хабаровска в домах с сетью GPON. Эта технология предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента, гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить неограниченное количество цифровых услуг. Например, можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

«Инициатива по бесплатному ускорению интернета — ответ компании на постоянно растущие потребности клиентов и очередной шаг для повышения их комфорта. Интернет сейчас востребован в любой семье практически так же как свет или вода. В квартирах хабаровчан стабильно включены по несколько смартфонов, компьютеров, планшетов, телевизоров. У многих наших клиентов работают устройства, обеспечивающие безопасность жилья, — оборудование видеонаблюдения и устройства системы “Умный дом”. Для всего этого нужен стабильный и быстрый интернет. Инфраструктура “Ростелекома” обладает прочным запасом пропускной способности и готова к повышенным нагрузкам», — отметила Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Для новых клиентов, подключающихся по технологии GPON, «Ростелеком» предлагает интернет со скоростью до 200 Мбит/с за 500 рублей в месяц. Пакет, включающий интернет со скоростью до 200 Мбит/с и «Интерактивное ТВ Wink», стоит 599 рублей в месяц.

Также со скоростью 200 Мбит/с можно выбрать тарифы «Игровой» и «Облачный» за 1100 рублей в месяц. В пакете с «Интерактивным ТВ Wink» стоимость за две услуги составит 1300 рублей. «Игровой» предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game. «Облачный» включает в себя безлимитное облачное хранилище Яндекс.Диск.

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании https://khabarovsk.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.