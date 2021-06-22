Хотел сделать селфи: подробности смерти парня, упавшего с 18-го этажа в Хабаровске

Парень, упавший с 18-го этажа в Хабаровске, хотел сделать селфи Фото: Социальные сети

В Хабаровске следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели 16-летнего парня, который несколько дней назад упал в шахту лифта недостроенной многоэтажки. Юноша сорвался с высоты 18 этажа.

Полицейские подтвердили информацию, что подросток увлекался скалолазанием и в тот роковой день вместе с друзьями решил попрактиковаться. Но на этот раз без страховки и на экстремальной высоте. Так юноша, по всей видимости, готовил себя к службе в армии. Его привлекала военная тематика. Это видно по многочисленным фотографиям в камуфляже в его социальных сетях.

Как рассказали друзья погибшего, они хотели все вместе сделать селфи на крыше. Но их товарищ убежал один вперед, а когда те поднялись, его уже нигде не было. Тогда они побежали вниз и нашли тело.

- Выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка на предмет отсутствия охраны и ограждения территории недостроенного объекта, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что меры реагирования будут приняты, если на то будут основания.

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