Россельхозбанк: за пять лет Россия удвоила экспорт икры. Фото: АО "Россельхозбанк".

В период с 2016 по 2020 годы он увеличился почти вдвое (+96,7%) до 1 212,9 тонн. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, при сохранении объемов на уровне прошлого года главной экспортной подкатегорией по итогам 2021 года станет белая икра, которая опередит красную по объему поставок благодаря широкому вкусовому и ценовому диапазону.

В 2020 году поставки российской икры на экспорт увеличились в сравнении с 2019 годом на 12% до 1 213 тонн.

- Положительная динамика объясняется увеличением экспортных поставок белой икры: по итогам 2020 года он вырос на 25% до 663 тонн. В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора, - поясняет Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640% или в 7,4 раза. По итогам прошлого года США вошли в первую десятку стран по объему импорта этого продукта. Лидерство удерживает Украина (604 тонны).

- Пример США в увеличении импорта российской икры показателен и для других западных стран Северного полушария. Он объясняется двумя факторами. В первую очередь, это увеличение доли среднего класса и сопутствующее ему распространение ресторанов с блюдами премиальной кухни разных стран, в том числе российской. Во-вторых, есть дополнительный спрос со стороны компаний непищевого сектора, где икра используется как компонент для производства косметической и фармакологической продукции. Местные производители не всегда могут обеспечить эти дополнительные объемы и при этом поддерживать поставки в пищевую индустрию, поэтому на выручку приходит импорт. Вместе с ослаблением курса российской валюты эти факторы обеспечили рост экспорта икры на западные рынки, – комментирует Андрей Дальнов.

2020 vs 2019 в условиях COVID

Вместе с США высокую динамику роста экспорта за год показали Молдова (+161% или в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (+81% до 19 тонн).

На фоне общего роста экспорта поставки в Китай сократились на 65% с 42 тонн в 2019 году до 15 тонн по итогам прошлого года.

- Снижение объемов экспорта в Китай напрямую стало следствием ограничений, введенных местным правительством в целях противодействия распространению коронавируса. Тем не менее, по итогам 2020 года страна сохранила место в первой десятке по объемам импорта российской икры, - прогнозирует Андрей Дальнов.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в период с 2016 по 2019 годы объемы экспорта российской икры в Китай увеличился на 365% (или в 4,6 раза), сделав эту страну одним из главных экспортных направлений для отечественных производителей икры.

Среди потребителей российской икры появились такие необычные для этого продукта страны, как Багамские Острова, Сингапур, Монголия, однако местные потребительские традиции все еще достаточно консервативны, и объемы поставок далеки от возможного пика.

Что мажут на хлеб

Чаще всего с икрой ассоциируется красная икра лососевых рыб. По итогам 2020 года в общем объеме экспорта этой категории доля красной икры составила 45% в натуральном выражении, а основными покупателями стали Украина, Беларусь и Казахстан. За год объем экспорта красной икры увеличился с 506 до 540 тонн.

Самый нишевый продукт – черная икра. Ее доля в объеме экспортных поставок категории составила порядка 0,2% в 2020 году, причем основными покупателями наравне с Казахстаном и Беларусью стали Сингапур, Канада, Австралия и Республика Корея.

Однако больше всего Россия экспортирует так называемую белую икру. К ней относится икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака и других пород. В 2020 году на белую икру пришлось 55% экспорта всей категории в натуральном выражении 663 тонн, причем ее доля увеличилась на 25% процентных пунктов за год. Наибольшим спросом этот вид икры пользуется в странах ближнего зарубежья.

Самые верхние позиции рейтинга прочно удерживают страны ближнего зарубежья. Так, на Украину приходится порядка половины всего объема поставок российской икры за границу (604 тонны), причем за год отгрузки увеличились почти на четверть (+23%). В то же время несмотря на двукратный рост поставок в Казахстан (153 тонн), Беларусь (176 тонн) занимает второе место после Украины по объему импортных поставок. Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает ее Китай.

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