Погода 23 июня: в Хабаровске жара - до +31 градуса

23 июня на всей территории Хабаровского края будет жарко. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

23 июня на всей территории Хабаровского края будет жарко. Местами столбики термометров преодолеют отметку в 30 градусов. Об этом рассказали в краевом главке МЧС России.

В столице региона, Хабаровске, температура воздуха будет около +15 градусов. Днем потеплеет до +29. Осадков не ожидается. Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

В южных районах края также ожидается жаркая и засушливая погода. Температура ночью от +11 до +16, днем — от +26 до +31 градуса, ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Кратковременные дожди прогнозируются в центральных и северных районах. От +8 до +16 градусов составит ночная температура в центре региона, днем также до +31 градуса. Порывы южного и юго-западного ветра от 5 до 11 метров в секунду.

В северных районах прохладнее: там от +4 ночью и до +30 днём. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 6-14 метров секунду.

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