Два человека скончались из-за коронавируса в Хабаровском крае

Наибольшее число ковид-больных зафиксировано в столице региона Фото: Андрей КАРА

В Хабаровском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Если 21 июня были выявлены 102 новых случая заражения, то по состоянию на минувшие сутки, их стало 111. Наибольшее число ковид-больных зафиксировано в столице региона, сообщает краевой минздрав.

Среди жителей Хабаровска заболел 81 человек. В Хабаровском районе — 18, Нанайском — 6, Верхнебуреинском и в Комсомольске положительные результаты тестов были выявлены у трех человек.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 10 пациентов. Еще 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 72 выздоровели, двое скончались.

Сейчас в регионе для пациентов с Covid-19 развернуто 833 койки. Количество свободных коек за сутки сократилось почти на треть и составляет 65 штук.

Напомним, что с 23 июня в «Ерофей Арене» открыт третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Для прохождения вакцинации дополнительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Часы работы пункта с 12:00 до 20:00 со среды по воскресенье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.