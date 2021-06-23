Хабаровский ХК «Амур» заключил контракт с чешским вратарем Бартошаком Фото: пресс-служба ХК «Амур»

Хабаровский ХК «Амур» заключил контракт с чешским вратарем Патриком Бартошаком. Договор с ним рассчитан до 30 апреля 2022 года.

У 28-летнего спортсмена богатая биография игр в разных частях света. Он прошёл североамериканскую школу хоккея, выступая за команды канадской юниорской лиги и Американской Хоккейной Лиги. После этого ему удалось заявить о себе в составе Национальной хоккейной лиги, где он входил в состав «Лос-Анджелес Кингс».

В 2016 году Бартошак вернулся на родину в Чехию.

— На протяжении трех сезонов подряд Патрик являлся одним из лучших вратарей чемпионата по показателю «процент отраженных бросков», а в сезоне 18/19 с результатом 93,5% возглавил рейтинг вратарей чешской лиги. Регулярно привлекался в состав сборных Чехии разного уровня, был третьим вратарём национальной команды на Олимпиаде-2018 и «первым номером» на Чемпионате мира 2019 года, — сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.

Прошлый сезон Патрик провел в Финляндии, выступая за местный «Пеликанз».

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