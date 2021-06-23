Обязательная вакцинация может быть введена в Магаданской области Фото: Диана ИВАНОВА

Процедура обязательной вакцинации может коснуться работников разных сфер Магаданской области. Региональные власти готовы ужесточить контроль за здоровьем людей, чтобы не допустить нового локдауна и остановки производства.

На сегодняшний день в области ежедневно положительные результаты тестов на «корону» получают от 10 до 15 человек, и этот показатель близок к пику первой волны прошлого года. Особенно напряженной стала ситуация за выходные, когда уровень заполнения коек вырос на 10 %. Сейчас, в среднем по региону, он составляет 68%, а в Магадане — 70 %

— Нужно отработать на опережение. Мы подготовили соответствующий документ. Уточним сферы деятельности, на которые необходимо воздействовать. Прежде всего, это сфера услуг, ЖКХ, транспорт, где происходит большое скопление людей. Несколько регионов в России уже приняли решение об обязательной вакцинации. Мы тоже готовимся к этому, поскольку ситуация напряженная, — сказал и.о. губернатора Магаданской области Юрий Бодяев.

По информации регионального Роспотребнадзора, только за последнюю неделю прирост числа заболевших составил 65,7%. И, что немаловажно, среди новых пациентов есть и дети.

— Была зарегистрирована групповая заболеваемость среди детей — в «Северном Артеке» заболели 6 детей. Причина такого роста — несоблюдение масочного режима на фоне увеличения интенсивности общения и недостаточное количество вакцинированных против коронавируса жителей области, — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Магаданской области Светлана Корсунская.

Она также предложила продлить запрет на проведение массовых мероприятий, снизить наполняемость залов в театрах и кино до 50% и ограничить работу развлекательных заведений с 23:00 до 7:00.

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