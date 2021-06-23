На трассе в Хабаровском крае загорелся автобус Фото: Архив "КП"

Вечером 22 июня возле села Эворон загорелся пассажирский рейсовый автобус. В маршрутке Хабаровск — село им. П.Осипенко в этот момент находились 33 человека. К счастью, обошлось без жертв.

Люди в салоне почувствовали запах гари и уже через мгновение поняли: полыхает заднее колесо.

— Для ликвидации возгорания было направлено одно отделение пожарной части №28. Уже через девять минут огонь был полностью ликвидирован, — сообщили в краевом главке МЧС России.

Чтобы люди смогли добраться в пункт назначения, за ними был отправлен резервный автобус из Комсомольска-на-Амуре. Спустя два часа все пассажиры смогли продолжить поездку.

Специалисты занимаются установлением причины пожара.

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