На трассе в Хабаровском крае загорелся автобус
Фото: Архив "КП"
Вечером 22 июня возле села Эворон загорелся пассажирский рейсовый автобус. В маршрутке Хабаровск — село им. П.Осипенко в этот момент находились 33 человека. К счастью, обошлось без жертв.
Люди в салоне почувствовали запах гари и уже через мгновение поняли: полыхает заднее колесо.
— Для ликвидации возгорания было направлено одно отделение пожарной части №28. Уже через девять минут огонь был полностью ликвидирован, — сообщили в краевом главке МЧС России.
Чтобы люди смогли добраться в пункт назначения, за ними был отправлен резервный автобус из Комсомольска-на-Амуре. Спустя два часа все пассажиры смогли продолжить поездку.
Специалисты занимаются установлением причины пожара.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;