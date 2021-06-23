Школьник выскочил на дорогу под колеса «девятки» в Хабаровском крае

«Девятка» сбила подростка в Хабаровском крае Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Комсомольске-на-Амуре водитель «девятки» сбил подростка, когда тот переезжал дорогу на велосипеде. ДТП произошло в середине дня 22 июня неподалеку от дома № 18 на улице Гамарника.

Как выяснилось, водитель правил не нарушал: ехал на «зеленый». Мужчина не предполагал, что школьник может выскочить на проезжую часть и едва успел затормозить.

Удар оказался несильным. В больницу юного велосипедиста отвезли, но его жизни ничто не угрожает.

— Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также своевременности оказания скорой медицинской помощи пострадавшему ребенку, — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований будут приняты меры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.