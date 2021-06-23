Школьник выскочил на дорогу под колеса «девятки» в Хабаровском крае

«Девятка» сбила подростка в Хабаровском крае
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Комсомольске-на-Амуре водитель «девятки» сбил подростка, когда тот переезжал дорогу на велосипеде. ДТП произошло в середине дня 22 июня неподалеку от дома № 18 на улице Гамарника.
Как выяснилось, водитель правил не нарушал: ехал на «зеленый». Мужчина не предполагал, что школьник может выскочить на проезжую часть и едва успел затормозить.
Удар оказался несильным. В больницу юного велосипедиста отвезли, но его жизни ничто не угрожает.
— Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также своевременности оказания скорой медицинской помощи пострадавшему ребенку, — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что при наличии оснований будут приняты меры.
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